مشاهير الفن الباكستاني يمتعون زوار حديقة السويدي بأروع العروض الموسيقية

تستمر منطقة حديقة السويدي، إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض 2023، في تعريف زوارها على ثقافات وعادات الشعوب الأصلية، حيث تشهد المنطقة هذه الأيام عروض وفعاليات الأسبوع الباكستاني الذي انطلق أمس ويستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

وتشمل فعاليات الأسبوع الباكستاني عروضًا موسيقية لأشهر المغنين الباكستانيين، وهم: سيد رابر، نبيل شوكت، شباز خان، عبيدة بارفين، بركات وأزمي، الذين يحيون ليالي حديقة السويدي بأروع العروض الموسيقية الباكستانية.

ومن الفعاليات المصاحبة للأسبوع الباكستاني، المسيرات الاستعراضية، ومجموعة من التجارب الترفيهية الأخرى، والتي يتعرف الزوار من خلالها على عادات وثقافة الشعب الباكستاني، إضافة إلى تجربة التسوق وسط الأزياء الشعبية والتعرف على أسمائها وطرق صناعتها، وتذوق أشهى المأكولات التقليدية، كما يقضي الأهالي وأطفالهم أوقاتهم وسط الخيارات الترفيهية التي وفرتها الحديقة من ألعاب حماسية وتجارب تفاعلية كتجربة واحة الألوان، والألعاب الكرنفالية، ومغامرات أخرى.

وتعد منطقة السويدي إحدى المناطق المجانية لموسم الرياض، الذي يتميز باستقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة حديقة السويدي عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: .http://onelink.to/wbkapp