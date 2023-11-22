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منها مشروبات الفواكه والحليب 

مشروبات يومية تزيد من خطر الإصابة بـ سرقة الدماغ

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
مشروبات يومية تزيد من خطر الإصابة بـ سرقة الدماغ
المواطن - فريق التحرير

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كشف مجموعة من العلماء الألمان أن الإسراف في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

مشروبات فواكه وحليب

ووجد العلماء أن ذلك يشمل مشروبات الفاكهة ومشروبات الحليب المنكهة والمشروبات الغازية كاملة الدسم، وارتبطت عصائر الفاكهة، التي تحتوي على سكريات طبيعية، بمرض سرقة الدماغ، ولكن بدرجة أقل.

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واتضح أن الشاي والقهوة لا يزيدان من خطر الإصابة بالخرف، ولكن لا يعرف العلماء تمامًا لماذا يمكن أن تؤدي زيادة تناول السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض.

السكر

وأشارت بعض الدراسات، إلى أن السكر يمكن أن يسبب الالتهاب، ويلعب دورًا في حالات التنكس العصبي مثل مرض ألزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للحالة، بحسب مجلة Springer Nature.

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