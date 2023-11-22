فرص استثمارية آمنة في المياه الوطنية بنحو 103 مليارات ريال مشروبات يومية تزيد من خطر الإصابة بـ سرقة الدماغ مانشيني يكسب الرهان مع الأخضر كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم 300 ريال غرامة تعلق سائق الدراجة النارية أو العادية بمركبة كورونا يهدد بـ سارس-كوف-2 المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين توقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.1% في العام القادم طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه فما قصته؟ التونسيون مهددون بالعطش
كشف مجموعة من العلماء الألمان أن الإسراف في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة يزيد من خطر الإصابة بالخرف.
ووجد العلماء أن ذلك يشمل مشروبات الفاكهة ومشروبات الحليب المنكهة والمشروبات الغازية كاملة الدسم، وارتبطت عصائر الفاكهة، التي تحتوي على سكريات طبيعية، بمرض سرقة الدماغ، ولكن بدرجة أقل.
واتضح أن الشاي والقهوة لا يزيدان من خطر الإصابة بالخرف، ولكن لا يعرف العلماء تمامًا لماذا يمكن أن تؤدي زيادة تناول السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض.
وأشارت بعض الدراسات، إلى أن السكر يمكن أن يسبب الالتهاب، ويلعب دورًا في حالات التنكس العصبي مثل مرض ألزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للحالة، بحسب مجلة Springer Nature.