مشروع إبيكون سيكون كعكة السياحة العالمية الفاخرة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن مشروع إبيكون نيوم، وهو وجهة ساحلية راقية جديدة ضمن التنمية الإقليمية المستدامة في شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث يهدف Epicon، المتمركز على طول خليج العقبة، إلى إعادة تعريف معايير الضيافة والهندسة المعمارية.

وأشاد موقع “أرك ديلي” archdaily، المختص بمعايير العمارة العالمية، بالتصاميم المعمارية والهندسية لـ إبيكون، حيث يضم مشروع إبيكون ناطحتي سحاب مدببتين، ويضم فندقًا بارزًا وشققًا فاخرة، مؤكدًا أن المشروع سيكون بمثابة كعكة السياحة السعودية بهدف الاستئثار بحصة كبيرة من السياحة العالمية.

وتأسست إبيكون نيوم بالتعاون بين الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، وهي تعمل على تنفيذ رؤية السعودية 2030 وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

Masterpieces of modern architecture, #Epicon’s two elegant towers will act as enduring landmarks in this remarkable new destination, and rise to heights of 225m and 275m. 🌄#Epicon #NEOM pic.twitter.com/ZjYUq2jMU4

