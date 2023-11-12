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خلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة

مشروع بهجة يحول المساحات غير المستغلة لمناطق نشطة

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
مشروع بهجة يحول المساحات غير المستغلة لمناطق نشطة
المواطن- فريق التحرير

تُطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال أمانات المناطق، غداً، مشروع بهجة، الذي يهدف لتحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق نشطة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المدن والمناطق السكنية، لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان.

مشروع بهجة

وتسعى الوزارة من خلال إطلاق المشروع إلى خلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة، تعزز الصحة والسعادة وتمنح السكان فرصةً للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات مفتوحة في مجتمعات مبتهجة، إذ سيتم تنفيذ المشروع عبر أمانات المناطق والجهات المختصة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

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ويشمل المشروع إنشاء وتجديد الحدائق والمتنزهات العامة، وتوفير مناطق للعب الأطفال، إضافة إلى مواقع حضرية شاملة ومهيأة للتجارب النشطة والمبهجة في طبيعة غامرة تعزز الترابط المجتمعي والرفاه الاجتماعي، وسط مجتمعات تحث عل المشاركة في الرياضات المجتمعية؛ بما يمنح الأفراد استشعار البيئة والإحساس بروح الأشخاص من حولهم.

توحيد جهود الأمانات

وجاء تصميم “بهجة” كمشروع وطني يهدف إلى توحيد جهود الأمانات في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات المساحات المفتوحة ورضا ساكني المدن، من خلال استحداث طرق مبتكرة لضمان تنفيذ المشروع، بما في ذلك تطبيق أساليب جديدة للعمل وتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والزوار الكرام، إذ يُعد الاستثمار في الحدائق والتدخلات الحضرية محورًا رئيسيًا للرفاهية العامة وتعزيز التواصل المجتمعي والنشاط البدني، وإيجاد فرص لتجمعات أكثر حيوية ومجتمعات أكثر ازدهارًا، ويساهم في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية.

يُذكر أن مشروع بهجة يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة وتوفير بيئة مريحة وجاذبة للمواطنين والزوار، تعكس التزامها بتحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاهية في مدن ومحافظات المملكة، وتعكس اهتمامها بالبيئة والتنمية المستدامة.

مشروع بهجة

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