مصدر بالرئاسة الفلسطينية يكشف حقيقة محاولة اغتيال محمود عباس

تصدر اسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مواقع التواصل ومحركات البحث في السعودية والعالم العربي، بعدما كشف مصدر في الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”.

حقيقة اغتيال محمود عباس

ونفى مصدر في الرئاسة الفلسطينية لوكالة “نوفوتسي” الروسية، تعرض موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإطلاق نار، كما ذكرت عدد من وسائل الإعلام في وقت سابق.

وأضاف المصدر أن هذه الأنباء غير صحيحة، موضحًا: “هذا ليس صحيحًا، لم يكن هناك إطلاق نار على موكب عباس”.

حقيقة الفيديو المتداول

وأكد أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي جرى تصويره في مخيم الجلزون للاجئين بين قوات الأمن الفلسطينية وأحد المطلوبين على ذمة قضايا جنائية.

وكان الرئيس الفلسطيني قد طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالوقف الفوري للحرب المُدمرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، إلى غزة.

الأولوية لوقف النار بغزة

وقال محمود عباس: نلتقي مرة أخرى في ظروف غاية في الصعوبة، ولا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية، والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي”.

من جهته، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الأولوية لوقف النار والتهدئة في غزة والضفة.

وقال محمود الهباش، “هناك تباين بين موقفنا والموقف الأمريكي بشأن وقف النار”.