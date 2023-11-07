نصائح وإرشادات لتفادي المشاكل الصحية بالشتاء فوز ثمين لـ شاختار ضد برشلونة مصدر بالرئاسة الفلسطينية يكشف حقيقة محاولة اغتيال محمود عباس الفنانون السعوديون يرحبون بـ بيومي فؤاد على طريقتهم الخاصة بايدن طلب من نتنياهو الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام في غزة تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل النصر يتجاوز عقبة الدحيل بهاتريك تاليسكا ويعبر لثمن النهائي احسب قيمة دعم حساب المواطن والحد المانع قبل إيداع الدفعة 72 تاليسكا يسجل الهاتريك لـ النصر 3 إصابات في حريق منزل بجدة
تصدر اسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مواقع التواصل ومحركات البحث في السعودية والعالم العربي، بعدما كشف مصدر في الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”.
ونفى مصدر في الرئاسة الفلسطينية لوكالة “نوفوتسي” الروسية، تعرض موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإطلاق نار، كما ذكرت عدد من وسائل الإعلام في وقت سابق.
وأضاف المصدر أن هذه الأنباء غير صحيحة، موضحًا: “هذا ليس صحيحًا، لم يكن هناك إطلاق نار على موكب عباس”.
وأكد أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي جرى تصويره في مخيم الجلزون للاجئين بين قوات الأمن الفلسطينية وأحد المطلوبين على ذمة قضايا جنائية.
وكان الرئيس الفلسطيني قد طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالوقف الفوري للحرب المُدمرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، إلى غزة.
وقال محمود عباس: نلتقي مرة أخرى في ظروف غاية في الصعوبة، ولا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية، والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي”.
من جهته، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الأولوية لوقف النار والتهدئة في غزة والضفة.
وقال محمود الهباش، “هناك تباين بين موقفنا والموقف الأمريكي بشأن وقف النار”.