مصير لابورت من المشاركة ضد الأخدود

حسم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مصير مدافعه الإسباني إيميريك لابورت من المشاركة في مباراة الأخدود في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تُقام يوم الجمعة المقبلة.

وكانت الإصابة منعت المدافع الإسباني من التواجد مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية وذلك بعد تعرضه لإصابة في القدم.

لابورت جاهز

اللاعب الإسباني شارك في آخر تدريب لنادي النصر، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الأخدود يوم الجمعة المقبلة.

وغاب لابورت عن 3 مباريات للنصر في الموسم الحالي وهم مباراتا ” الفيحاء والوحدة” في دوري روشن، بجانب مباراة الدحيل القطري في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وستقام مباراة النصر والأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ” الأول بارك” معقل أصفر الرياض.

مباريات الجولة الـ14

وتنطلق مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن مساء الجمعة المقبلة بإقامة مباريات ” الاتفاق ضد الاتحاد” و ” التعاون ضد الرياض” و ” النصر ضد الأخدود” و ” الطائي ضد الرائد”.

وفي يوم السبت 25 نوفمبر تُقام مباريات ” الفتح ضد الفيحاء” و ” الحزم ضد الهلال” و ” الأهلي ضد الشباب” و ” الوحدة ضد الخليج” و ” ضمك ضد أبها”.