مصير ميسي حول المشاركة في تصفيات كأس العالم

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كشف المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم عن مصير نجم إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.
وتحدث سكالوني قائلًا: ” اللاعب بخير وحالته طيبة، هو يتدرب بصورة طبيعية، وهو في حالة طيبة وجيدة”.
ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره الأوروجوياني فجر غدٍ الجمعة في تمام الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية حيث تُقام المباراة على ملعب ” لابومبونيرا” في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.
وفي فجر الأربعاء المقبل، تُقام مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في تمام الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت المملكة ضمن تصفيات مونديال 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.