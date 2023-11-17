مطار الأحساء يسجل أعلى كمية للأمطار بـ23.3 ملم

سجل مطار الأحساء أعلى كمية أمطار شهدتها المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث استقبل ما يصل إلى 23.3 ملم من مياه الأمطار.

وإلى جانب الأحساء، سجلت كلٌّ من بيش وجازان أعلى كمية أمطار في منطقة جازان حيث بلغت 16.4 ملم، وسجلت الرياض وتحديدًا المنطقة الصناعية القديمة ومحطة القطار 13.6 ملم، فيما سجلت كل من البطحاء والعديد بالمنطقة الشرقية 12.0 ملم.

طقس جازان

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

توقعات الأرصاد

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والجوف.