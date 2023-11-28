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تستهدف زراعة مليون شجرة رقمية

مطار الملك فهد الدولي يحتضن مبادرة مطارنا أخضر

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
مطار الملك فهد الدولي يحتضن مبادرة مطارنا أخضر
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت شركة مطارات الدمام مساء أمس الأول مبادرة ” مطارنا أخضر” في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك بالشراكة مع شركة الحياد الصفري للخدمات البيئية، وتستهدف المبادرة تستهدف زراعة مليون شجرة رقمية في محيط المطار عبر مراحل مخططٍ لها، الأمر الذي ينسجم مع تحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع مؤتمر المناخ ومؤتمر السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر مطلع الأسبوع المقبل في دولة الإمارات الشقيقة.

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وجرى توقيع اتفاقية تدشين المبادرة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، ورئيس مجلس إدارة “الحياد الصفري” الدكتور محمد بن عماد الشيخ.

‏وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني بأن المبادرة تأتي سعيًا لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، وضمن رؤية واضحة تترجم مبادرة “السعودية الخضراء” ومستهدفاتها على أرض الواقع، وتحسين جودة الحياة، كما تجعل من المطار نموذجًا رائدًا في الاستدامة البيئية على المستوى المحلي والدولي، لضمان مستقبل أكثر خضرةً ونقاءً للأجيال القدامة.

وأوضح في حديثه أن المبادرة تهدف إلى تعزيز كثافة الغطاء النباتي وخفض الانبعاثات الكربونية في محيط مطار الملك فهد الدولي، وتحسين تجربة المسافر، مع العمل على جعل المسافرين ضمن المساهمين في مبادرة “مطارنا أخضر” بتطوعهم لزراعة أشجار تحمل اسم المتطوع، الأمر الذي يسهم في تعزيز التوعية البيئية وتحفيز المشاركة المجتمعية.

فيما أشار رئيس مجلس إدارة “الحياد الصفري” الدكتور محمد بن عماد الشيخ بأن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها بين مطارات المملكة والشرق الأوسط. كما أن عوائدها كبيرة على المطار من أبرزها التميز في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الاستدامة، وكذلك تعزيز سمعة المطار كوجهة مستدامة وملتزمة بالحفاظ على البيئة، كما أن هناك عوائد كذلك على المسافر من بينها تحسين الصحة النفسية والجسدية، وتعزيز الرفاهية العامة، وأيضاً تقليل التلوث البصري والضوضاء. بالإضافة إلى العائد على المجتمع والوطن والممثل في تعزيز الوعي الصحي والبيئي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتخفيف تأثير تغير المناخ، وكذلك إبراز الالتزام الوطني بالقضايا البيئية والصحية، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

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