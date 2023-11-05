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بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة

مطالبات باستمرار تعليق الدراسة غدًا في مكة والجموم والكامل

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
مطالبات باستمرار تعليق الدراسة غدًا في مكة والجموم والكامل
المواطن - فريق التحرير

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تتزايد التوقعات باستمرار تعليق الدراسة غدًا في مدارس مكة المكرمة والجموم والكامل بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم الأحد وأدت إلى تحويل الدراسة المسائية عن بعد عبر منصة مدرستي.

وكانت الإدارة قالت في وقت سابق اليوم إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأحد 21 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم ومحافظة الكامل.

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كما أعلنت جامعة الطائف تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 بدءً من 12:00 مساءً عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في الجامعة وفروعها.

تعليق الدراسة مبكرًا

وطالب العديد من الأهالي وأولياء الأمور بأن يكون قرار تعليق الدراسة قبل بداية اليوم الدراسي وتوجه الطلاب إلى المدارس والجامعات لأن التعليق وسط اليوم يفقده جدواه بشكل كبير.

وقال أحد المتابعين: “أعداد الطلاب الهائلة بالألاف والسيارات فى الشوارع وغزارة الامطار والسيول المنقولة تستدعى التعليق بارك الله فيكم على الحرص على سلامة الطلاب..”.

كما طالب البعض بأن يشمل التعليق تعليق الدوام حماية لأرواح الموظفين في القطاعات المختلفة وألا يقتصر التعليق على المدارس والجامعات فقط.

حالة الطقس في مكة

وكان المركز الوطني للأرصاد، حذر اليوم، من أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساء.

جامعة طيبة

من جهة أخرى كان فرع جامعة طيبة بمحافظة العلا أعلن أمس عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشار فرع الجامعة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عن بعد، عبر منصة بلاك بورد لجميع الطلاب والطالبات.

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