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العميد بحاجة لضم ظهير أيسر أجنبي في يناير

مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي
المواطن - فريق التحرير

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طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بالتخلص من الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

إنجازات مارسيلو جروهي في الموسم الماضي

وعبر منصة ” إكس” قال الكثير من جماهير نادي الاتحاد إنهم يقدرون ما قدمه جروهي مع العميد في الموسم الماضي، حيث ساهم في فوز الفريق بلقبي دوري روشن وكأس السوبر السعودي لكنهم طالبوا برحيله وضم ظهير أيسر أجنبي بدلًا منه في ظل وجود رغبة أيضًا للتخلص من اللاعب زكريا هوساوي.

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وكانت جماهير نادي الاتحاد أثنت على تعاقد ناديها مع الحارس عبدالله المعيوف قادمًا من نادي الهلال.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @KingCupSA

وقالت فئات عريضة من جماهير الاتحاد عبر حساب النادي في منصة “إكس”: “المعيوف راعي المعروف هو اللي شايلنا ما في غيره أفضل حارس سعودي حاليًّا”.

وكان المعيوف سبق له أن تألق في مباراة الاتحاد والخلود في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تصدى بشكل مبهر لبعض من ركلات الترجيح من فريق الخلود مساهمًا في صعود الاتحاد لثمن نهائي البطولة، حيث كانت المباراة أُقيمت يوم 26 سبتمبر الماضي.

 

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