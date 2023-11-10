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بعد رحيله عن تدريب الاتحاد

مطالب لإدارة الأهلي بالتعاقد مع نونو سانتو

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
مطالب لإدارة الأهلي بالتعاقد مع نونو سانتو
المواطن - محمد سمعه

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طالبت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي، إدارة الفريق برئاسة خالد العيسى بإقالة المدرب الألماني يايسله من تدريب الفريق الأول، وذلك بعد التعادل أمس مع نادي ضمك بنتيجة 2- 2 في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

إقالة يايسله وتعيين نونو سانتو

ودشنت الجماهير عبر منصة “إكس” وسمًا بعنوان “إقالة يايسله مطلب”.

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وفي السياق ذاته، قال حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة الأسبق في تصريحات لبرنامج “كورة”: “حزين على رحيل نونو سانتو من الاتحاد، وأطالب إدارة الأهلي بإقالة يايسله والتعاقد معه”.

وكان المدرب نونو سانتو تمت إقالته بعد خسارة الاتحاد من نادي القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا مساء الاثنين الماضي.

وسيلعب الأهلي ضد الشباب يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة الـ14 من دوري روشن في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وكان الراقي تعادل مع ضمك أمس في الجولة الـ13 بنتيجة 2- 2، بينما خسر الشباب أمام نادي الرائد بنتيجة 2- 1.

وانتهت مباريات أمس الخميس في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13.

 

 

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