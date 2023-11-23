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من أفضل أنواع السحب الماطرة

مطر الوسم من الأمطار المباركة فما السبب؟

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
مطر الوسم من الأمطار المباركة فما السبب؟
المواطن - فريق التحرير

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أكد الدكتور خالد الزعاق، أن السحب تنقسم إلى 3 أقسام، عالٍ ومنخفض ومتوسط، مشيرًا إلى أن أفضل أنواع السحب الماطرة، هي السحاب الوسمي؛ لأن حركتها بطيئة، وسحبها منفرش، وسريعة الإنبات، وواقعها أفضل من المتوقع.

وقال خلال فقرة تقويم على قناة العربية: إن المطر الذي يضع له بصمة هو الوسم، وسمي وسم الأرض لإنباته؛ حيث إنه مبروك، حتى لو كان شحيحًا.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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