معاقبة تاليسكا بالإيقاف مباراتين 8 فرص استثمارية في حديقة الحيوان بالرياض موعد مباراتي نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد هدية ينتظرها آرسنال من جاره تشيلسي موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن منتدى الأمن السيبراني يختتم أعماله بـ 35 جلسة ومشاركين من 120 دولة 18 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة بفروع شركة قطار سار استخدام الهاتف المحمول قد يسبب عقم الرجال!
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة اللاعب البرازيلي تاليسكا وإيقافه مباراتين، وذلك بعد طرده في مباراة الاتفاق في ثمن نهائي كأس الملك أول أمس.
وكان نجم النصر ارتكب سلوكًا مشينًا، ضد أحد لاعبي الاتفاق، استدعى قيام الحكم التشيلي بيرو مازا بطرد نجم النصر بالبطاقة الحمراء المباشرة.
وتمت معاقبة نجم النصر بإيقافه مباراتين بالإضافة لتغريمه 20 ألف ريال.
وكان النصر نجح في الفوز على الاتفاق بهدف دون رد سجله النجم السنغالي ساديو ماني.