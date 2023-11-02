معاقبة تاليسكا بالإيقاف مباراتين

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة اللاعب البرازيلي تاليسكا وإيقافه مباراتين، وذلك بعد طرده في مباراة الاتفاق في ثمن نهائي كأس الملك أول أمس.

ماذا فعل تاليسكا ؟

وكان نجم النصر ارتكب سلوكًا مشينًا، ضد أحد لاعبي الاتفاق، استدعى قيام الحكم التشيلي بيرو مازا بطرد نجم النصر بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وتمت معاقبة نجم النصر بإيقافه مباراتين بالإضافة لتغريمه 20 ألف ريال.

وكان النصر نجح في الفوز على الاتفاق بهدف دون رد سجله النجم السنغالي ساديو ماني.