Icon

معاقبة تاليسكا بالإيقاف مباراتين Icon 8 فرص استثمارية في حديقة الحيوان بالرياض Icon موعد مباراتي نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد Icon هدية ينتظرها آرسنال من جاره تشيلسي Icon موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية Icon وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن Icon منتدى الأمن السيبراني يختتم أعماله بـ 35 جلسة ومشاركين من 120 دولة Icon 18 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة بفروع شركة قطار سار Icon استخدام الهاتف المحمول قد يسبب عقم الرجال! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد طرده في لقاء الاتفاق

معاقبة تاليسكا بالإيقاف مباراتين

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
معاقبة تاليسكا بالإيقاف مباراتين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة اللاعب البرازيلي تاليسكا وإيقافه مباراتين، وذلك بعد طرده في مباراة الاتفاق في ثمن نهائي كأس الملك أول أمس.

ماذا فعل تاليسكا ؟

وكان نجم النصر ارتكب سلوكًا مشينًا، ضد أحد لاعبي الاتفاق، استدعى قيام الحكم التشيلي بيرو مازا بطرد نجم النصر بالبطاقة الحمراء المباشرة.

قد يهمّك أيضاً
ليلة عبدالمجيد عبدالله مميزة في بوليفارد وورلد

ليلة عبدالمجيد عبدالله مميزة في بوليفارد وورلد

اللقطات الأولية لاستهداف طابا بمقذوف مجهول

اللقطات الأولية لاستهداف طابا بمقذوف مجهول

وتمت معاقبة نجم النصر بإيقافه مباراتين بالإضافة لتغريمه 20 ألف ريال.

تاليسكا - النصر والاتفاق

وكان النصر نجح في الفوز على الاتفاق بهدف دون رد سجله النجم السنغالي ساديو ماني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة
العالم

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

العالم
جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية
تكنولوجيا

جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج...

تكنولوجيا
الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع
العالم

الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم...

العالم
الوقت يداهم غزة
العالم

الوقت يداهم غزة

العالم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين
الرياضة

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية...

الرياضة