معالجة أكثر من 62 موقعًا لتجمع المياه في بريدة

كثفت أمانة منطقة القصيم جهودها الميدانية لتصريف مياه الأمطار، وذلك بعد موجة الأمطار التي شهدتها المنطقة من ساعات صباح اليوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1445هـ.

معالجة مواقع للمياه

وذكرت أمانة القصيم أنها عالجت أكثر من 62 موقعًا لتجمع المياه بمدينة بريدة وبمشاركة أكثر من 167 من المعدات والآليات وبجهود 76 فرقة ميدانية بعدد 245 فردًا، حيث تم سحب 8200 م3 بالسيارات المخصصة بالشفط، وكذلك المياه المسحوبة من المحطات 339.730م3.

وأوضحت الأمانة أنها وضعت خطة لتوزيع فرق الطوارئ والآليات والمعدات للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة على مدار الساعة.