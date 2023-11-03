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عودة انسيابية الحركة

معالجة نفق طريق الملك فهد تقاطع شارع عثمان بن عفان

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
معالجة نفق طريق الملك فهد تقاطع شارع عثمان بن عفان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية الانتهاء من معالجة نفق طريق الملك فهد تقاطع شارع عثمان بن عفان، وعودة انسيابية الحركة.

أمطار الشرقية

في سياق متصل، قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: إن المنطقة الشرقية تسجل اليوم كمية أمطار بلغت 60 ملم وفقًا لمرصد مطار الملك فهد الدولي في الدمام، فيما بلغت سرعة الرياح 60 كم/ ساعة.

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ويراقب المركز الحالة، إذ لا تزال فرص هطول الأمطار مستمرة، كذلك على العاصمة الرياض.

 

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