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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية الانتهاء من معالجة نفق طريق الملك فهد تقاطع شارع عثمان بن عفان، وعودة انسيابية الحركة.
في سياق متصل، قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: إن المنطقة الشرقية تسجل اليوم كمية أمطار بلغت 60 ملم وفقًا لمرصد مطار الملك فهد الدولي في الدمام، فيما بلغت سرعة الرياح 60 كم/ ساعة.
ويراقب المركز الحالة، إذ لا تزال فرص هطول الأمطار مستمرة، كذلك على العاصمة الرياض.