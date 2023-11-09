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بهدف تعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهود الداخلية

معرض توعوي بأضرار المخدرات ومخالفي الإقامة وأمن الحدود في الرياض

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
معرض توعوي بأضرار المخدرات ومخالفي الإقامة وأمن الحدود في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أقامت وزارة الداخلية، معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، بمشاركة الأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود والإدارة العامة للمجاهدين، حتى يوم الأحد 28/ 4 / 1445هـ الموافق 12/ 11/ 2023 م وذلك بمجمع النخيل مول في منطقة الرياض.

هدف المعرض

وتهدف وزارة الداخلية إلى تعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهودها ممثلةً بقطاعاتها الأمنية في حملة “وطن بلا مخالف”، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، واستعراض عقوبات مخالفة نظامي الإقامة وأمن الحدود.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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