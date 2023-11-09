الفريق البديل لـ مبابي بعد رفض REAL MADRID التعاقد معه معرض توعوي بأضرار المخدرات ومخالفي الإقامة وأمن الحدود في الرياض الأهلي يتفوق على ضمك بثنائية في الشوط الأول خالد بن سلمان يؤكد لنظيره اليوناني ضرورة وقف العمليات العسكرية بغزة نجم مانشستر يونايتد على رادار دوري روشن .. التفاصيل كاملة الكهرباء: يمكن توثيق العداد باسم المستأجر عبر التطبيق الشبابيون بعد الهزيمة من الرائد: الخسارة من متذيل الترتيب مصيبة بيع بلو رويال أكبر ماسة زرقاء بـ 44 مليون دولار الخليج يستعيد توازنه بثلاثية في الطائي فيصل بن فرحان: نطالب برفع الحصار عن غزة وتمكين إيصال المساعدات دون قيود
أقامت وزارة الداخلية، معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، بمشاركة الأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود والإدارة العامة للمجاهدين، حتى يوم الأحد 28/ 4 / 1445هـ الموافق 12/ 11/ 2023 م وذلك بمجمع النخيل مول في منطقة الرياض.
وتهدف وزارة الداخلية إلى تعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهودها ممثلةً بقطاعاتها الأمنية في حملة “وطن بلا مخالف”، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، واستعراض عقوبات مخالفة نظامي الإقامة وأمن الحدود.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.