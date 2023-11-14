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يصيب 537 مليون شخص حول العالم

معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي للسكري

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي للسكري
المواطن - فريق التحرير

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يصادف اليوم العالمي للسكري في كل عام مع يوم 14 نوفمبر وهو مناسبة للتوعية من مرض السكري الذي يعرف باسم القاتل الصامت ويصيب الملايين حول العالم، ولا يزال يعد أحد أسباب الوفاة الرئيسية رغم مرور أكثر من 100 عام على اكتشاف الإنسولين.

اليوم العالمي للسكري

في عام 1991 أعلن الاتحاد الدولي للسكري، ومنظمة الصحة العالمية؛ عن تخصيص يوم عالمي للسكري استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد الصحي المتصاعد الذي يشكله مرض السكري.

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وقد أصبح اليوم العالمي للسكري يوما رسميا عام 2006؛ ويصادف يوم 14 نوفمبر إحياء لذكرى السير فريدريك بانتينج، الذي شارك في اكتشاف الإنسولين مع تشارلز بيست عام 1922.

أنواع مرض السكري

هناك نوعان من السكري حيث يتسم داء السكري من النمط 1 بنقص إنتاج الإنسولين، ويقتضي تعاطي الإنسولين يومياً ولا يُعرف سبب داء السكري من النمط 1، ولا يمكن الوقاية منه بشكل كبير.

وتشمل أعراض هذا الداء فرط التبوّل، والعطش، والجوع المستمر، وفقدان الوزن، والتغيرات في البصر، والإحساس بالتعب وقد تظهر هذه الأعراض فجأة.

أما داء السكري من النمط 2 فيحدث بسبب عدم فعّالية استخدام الجسم للإنسولين، وتمثل حالات داء السكري من النمط الثاني 90% من حالات داء السكري المسجّلة حول العالم، وتحدث في معظمها نتيجة لفرط الوزن والخمول البدني.

وقد تكون أعراض هذا النمط مماثلة لأعراض النمط 1، ولكنها قد تكون أقل وضوحاً في كثير من الأحيان. ولذا فقد يُشخّص الداء بعد مرور عدة أعوام على بدء الأعراض، أي بعد حدوث المضاعفات.

إحصائيات عالمية

وتشير التقديرات إلى أن 537 مليون شخص يعيشون حاليًّا مع مرض السكري في جميع أنحاء العالم. وبحلول عام 2045، تشير التوقعات إلى ارتفاع هذا العدد إلى حوالي 783 مليون مصاب بالسكري على مستوى العالم.

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