من عبدالله السالم الذي طالبت جماهير الاتحاد برحيله؟

هاجمت جماهير نادي الاتحاد، عبدالله السالم عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد والرئيس التنفيذي بالنادي، وذلك بعد الخسارة من القوة الجوية العراقي اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وصبت جماهير العميد غضبها على الفريق الكروي الأول بالنادي عبر منصة ” إكس” بسبب استمرار مسلسل تراجع النتائج حيث خسر الفريق من الشباب في دوري روشن، ثم خسر اليوم من فريق القوة الجوية.

وانتقدت الجماهير عدم قيام عبدالله السالم بمهمته وهي فرض الاستقرار في الفريق الأول بالإضافة لعدم القدرة على تحديد الصفقات المطلوبة للنادي، حيث طالبت برحيله عن مجلس إدارة النادي حتى يعود الاستقرار للفريق.

السيرة الذاتية لـ عبدالله السالم

السالم حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بورتسموث البريطانية في عام 2010، كما حصل على بكالوريوس في أنظمة المعلومات من جامعة الملك سعود في عام 2007، كما سبق له العمل كعضو مجلس إدارة في مجموعة من المؤسسات مثل ” شركة بوتيك السعودية، الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، شركة جسارة”.

وفي مباراة القوة الجوية ضد الاتحاد اليوم، سجل اللاعب علي جاسم الهدف الأول للفريق العراقي في الدقيقة الـ44، وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب مهند كرار الهدف الثاني لفريق القوة الجوية في الدقيقة الـ52.

وبعد المباراة، تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما أصبح رصيد القوة الجوية 7 نقاط في المركز الثاني.