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معنى حالة الدفعة لا يوجد في حساب المواطن

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ مساءً
معنى حالة الدفعة لا يوجد في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أعاد حساب المواطن التذكير بمعنى حالة الدفعة لا يوجد التي تظهر لبعض المستفيدين بعد صدور نتائج الأهلية للدفعة 72 من الدعم.

حالة الدفعة لا يوجد

وردت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس على تساؤلات البعض حول معنى حالة الدفعة لا يوجد بالقول :” حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها.

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ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن البرنامج أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

موعد الدفعة 72

وكان البرنامج كشف في وقت سابق عن تقديم موعد إيداع الدفعة 72 من الدعم لتكون يوم الخميس المقبل التاسع من نوفمبر بدلاً من يوم العاشر الذي يصادف يوم الجمعة ويمكن في جميع الأحوال استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط لمعرفة قيمة الدعم.

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