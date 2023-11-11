مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تعليم جازان يستقبل 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الأول قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي اليوم أول تعليق من كريم بنزيما بعد إقالة نونو سانتو القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد فالنسيا لقطات ساحرة لضباب الهدا خطوتان تُسهل من مهمة قدوم زيدان لـ الاتحاد منصات النفط الأمريكية تنخفض لأدنى مستوى منذ يناير 2022 ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباراتي الجمعة في ليلة هاتريك بنزيما .. الاتحاد يُصالح جماهيره برباعية في أبها
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ .
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.