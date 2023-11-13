مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 52 وظيفة في 7 مدن موعد وطريقة الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول الأمطار وظائف إدارية لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الرياض تستضيف المعرض السعودي للرياضة يونيو المقبل جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة مشاهد جوية لضباب كثيف يغطي جبال الحشر في الداير تام التنموية توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الجزيرة بـ 15 مليون ريال أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً.
يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ .
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.