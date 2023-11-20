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يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشر متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة.

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وشملت الطائرة مواد غذائية وإيوائية تزن 31 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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