مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة توكلنا: تغيير رقم جوال المستفيد يتم في أبشر أولاً هل الاستحمام بالماء البارد يسبب النزيف؟ سعود الطبية توضح مضاعفات إنفلونزا المعدة وطرق الوقاية والعلاج لقطات لجريان وتدفق سيول الداهنة بين المجمعة وشقراء أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد وانخفاض الحرارة على 8 مناطق الشركات الأجنبية تسابق الزمن لفتح مقرات إقليمية في السعودية المحادثات بين بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترًا تنبيه لـ 9 مناطق: أمطار ورياح وأتربة لساعات منتخب البرتغال يحقق العلامة الكاملة ويهزم آيسلندا بثنائية
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشر متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة.
وشملت الطائرة مواد غذائية وإيوائية تزن 31 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.