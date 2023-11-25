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تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
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المواطن - فريق التحرير

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ19 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

مساعدات إغاثية متنوعة

وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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دعم الشعب الفلسطيني

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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