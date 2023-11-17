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تحمل على متنها 3 سيارات إسعاف

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ9 لمساعدة الشعب الفلسطيني

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ9 لمساعدة الشعب الفلسطيني
المواطن - واس

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تحمل على متنها (3) سيارات إسعاف من أصل (20) سيارة، ومن المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

إغاثة الشعب الفلسطيني

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -, وذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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