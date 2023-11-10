سببان يُقربان هالاند من ريال مدريد خطيب المسجد النبوي : احذروا الإشاعات فإنها تبث الأراجيف وتثير الفتن تاليسكا الأعلى تقييمًا بالجولة الرابعة في آسيا 900 خدمة إرشادية في ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023 جوازات المدينة تعيد باكستانيين حاولا تزوير سماتهما الحيوية التعاون يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي أمام الهلال مغادرة الطائرة السعودية الثانية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مراد باتنا يواصل التألق مع الفتح حكام مباراتي الهلال ضد التعاون والاتحاد مع أبها محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ .
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.