مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Google Chrome 6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني يحذر إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا جامعة أم القرى: تأجيل الاختبارات اليوم الجيش الإسرائيلي يقتحم مجمع الشفاء تحت غطاء ناري وقصف مكثف تركي الحمد بعد شائعة وفاته: أنا بخير وصلتني مشاعركم الأرصاد: احذروا الرياح الهابطة تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الملك خالد أسعار الذهب في السعودية تلامس أعلى مستوى في أسبوع
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.