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على متنها 35 طناً من المساعدات المتنوعة

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة
المواطن - واس

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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