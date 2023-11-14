Icon

شاب يوثق بقايا كشتة .. أطعمة وخضراوات وأطباق وسفر Icon 3 إنذارات من الأرصاد لأهالي الحدود الشمالية Icon مساند : السجل الزراعي شرط نقل الكفالة Icon أمطار الفجر تزين صباح الجوف Icon أسعار الذهب في السعودية تعاود رحلة الصعود Icon اللقطات الأولى لـ كوكايين البيت الأبيض Icon تصوير المخالفات أو الأشخاص دون رغبتهم ونشرها يعرض فاعلها للسجن Icon بايدن يوجه رسالة لـ القوات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء Icon حقيقة إقالة تشافي من تدريب برشلونة Icon الفراولة واجهت مرضًا لا دواء له Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
على متنها مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً

مغادرة الطائرة السعودية السادسة لإغاثة غزة

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
مغادرة الطائرة السعودية السادسة لإغاثة غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

قد يهمّك أيضاً
القمة السعودية الأفريقية تعكس رغبة القيادة في تطوير الشراكات الدولية

القمة السعودية الأفريقية تعكس رغبة القيادة في تطوير الشراكات الدولية

ثنائية تاليسكا تمنح النصر التفوق ضد الدحيل بالشوط الأول

ثنائية تاليسكا تمنح النصر التفوق ضد الدحيل بالشوط الأول

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مجموعة Serco
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة Serco

وظائف
نونو سانتو: قراراتي لصالح الفريق وهدفنا الفوز بكل بطولة
آخر الاخبار

نونو سانتو: قراراتي لصالح الفريق وهدفنا الفوز...

آخر الاخبار
لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال
الرياضة

لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال

الرياضة
بايرن ميونخ يرتقي لـ صدارة الدوري الألماني برباعية في هايدنهايم
الرياضة

بايرن ميونخ يرتقي لـ صدارة الدوري الألماني...

الرياضة
رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر
آخر الاخبار

رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر

آخر الاخبار
وزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع نظيره المصري
السعودية اليوم

وزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع نظيره...

السعودية اليوم
طلب رونالدو بتغيير حكم مباراة الاتفاق يثير الجدل
الرياضة

طلب رونالدو بتغيير حكم مباراة الاتفاق يثير...

الرياضة
الميكرويف يسبب سرطان سواليف وشائعات
صحة وطب‎

الميكرويف يسبب سرطان سواليف وشائعات

صحة وطب‎