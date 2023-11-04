مغامرات وحكايات خيالية في متحف Big Fun

افتتحت شركة Big Fun الروسية، مساء يوم أمس الجمعة، أول فرع لها في الشرق الأوسط بحضور نائب رئيس هيئة الترفيه محمد العمري حيث يضم المتحف ثلاث تجارب رئيسية: غابة الحكايات الخيالية، ومتحف العواطف، ومتحف الأوهام.

غابة الحكايات الخيالية

تتميز غابة الحكايات الخيالية بأنها متاهة سحرية بها جنيات وحيوانات وطيور رائعة، ومع ذلك من المستحيل أن تضيع، لأن الغزال السحري سوف يرشدك دائمًا إلى الطريق، وسوف تنقلك البحيرة والهرم إلى طريق الحرير الذي تزينه الزهور والنباتات.

متحف العواطف

أما متحف العواطف هو مساحة ستجعلك تشعر بأقوى المشاعر، من الفرح والسعادة إلى الخوف والغضب. وبما أن أفضل وأهم أحداث حياتك مليئة بالعواطف، وهنا يمكنك أن تعيشها مرة أخرى.

متحف الأوهام

بينما يضم متحف الأوهام لوحات ثلاثية الأبعاد يمكن أن تنبض بالحياة! لقد تم رسمها يدويًا على يد أفضل الفنانين في العالم!

من جانبه أعرب السيد عزيز جباروف، المؤسس والرئيس العام لشركة Big Fun، عن سعادته بافتتاح أول فرع للمتحف في الشرق الأوسط. وقال: “نحن متحمسون لمشاركة تجاربنا الفريدة مع الجمهور السعودي، نعتقد أن متحف Big Fun سيكون مكانًا ممتعًا للعائلات والأصدقاء من جميع الأعمار.”

ساعات عمل Big Fun

يفتح متحف Big Fun من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساءً من السبت إلى الأربعاء، ومن الساعة 11 صباحًا إلى 1 ليلًا في يوم الخميس ومن الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 1 ليلًا في يوم الجمعة.