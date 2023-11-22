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في الميركاتو الصيفي لعام 2017

مفاجأة تخص صفقة انتقال نيمار من برشلونة لباريس

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
مفاجأة تخص صفقة انتقال نيمار من برشلونة لباريس
المواطن - فريق التحرير

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كشف تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة مدوية تخص صفقة انتقال نجم الهلال الحالي، البرازيلي نيمار، من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017.

نيمار انضم لباريس مصابًا

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة وهو يعاني من كسر في قدمه اليمنى، وهو ما قد يفسر أخطر الإصابات التي تعرض لها خلال فترة وجوده بين صفوف نادي العاصمة الفرنسية”.

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نيمار
النجم البرازيلي

وكان نيمار، الذي حطمت صفقة انتقاله الأرقام القياسية حين دفع سان جيرمان لبرشلونة 222 مليون يورو مقابل الشرط الجزائي في عقده، يعاني من كسر إجهادي في المشط الخامس لقدمه اليمنى عندما وصل إلى باريس في أغسطس 2017.

وخلال المواسم الـ6 التي قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، لعب النجم البرازيلي أقل من نصف المباريات مع فريقه بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

طبيب باريس يرفض الكشف عن التفاصيل

وفي اتصال مع صحيفة “ليكيب”، تجنب طبيب باريس سان جيرمان آنذاك، إيريك رولاند، الذي يعمل حاليًا في نادي رين، التحدث عن إصابة نيمار بذريعة “احترام السرية الطبية”.

ومن جانبه، قال طبيب سابق للمنتخب الفرنسي لوسائل الإعلام، بعد طلبه عدم الكشف عن هويته، إنه إذا تم اكتشاف الكسر الإجهادي أثناء الفحص الطبي عند الوصول في 2017، كان من الممكن التفكير في إجراء عملية جراحية أو تثبيته لعدة أشهر.

وأضاف نفس الطبيب: “لا يوجد تفسير وحيد للإصابات في هذه المنطقة، ولكن قد تكون هناك عوامل متعددة، مثل الطبيعة البدنية للاعب أو أسلوب لعبه الذي يعتمد على المراوغة بمساندة ديناميكية”.

نيمار
نيمار

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