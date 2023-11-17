مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة نادي النصر في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال ضد النصر

وشارك اللاعب سلمان الفرج في جزء من تدريبات الهلال الجماعية والمقامة حاليًّا في مقر تدريبات الزعيم.

يذكر أن الفرج غاب عن المشاركة في مباراة السعودية وباكستان أمس، وذلك بسبب إصابة كان تعرض لها في مباراة مالي في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الماضي.

وفي سياق آخر، تُسيطر حالة من الغموض على مصير مشاركة النجم سالم الدوسري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ديربي الرياض ضد النصر.

وأعلن أزرق الرياض بالأمس، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها سالم الدوسري، حيث أثبتت إصابته في الركبة ومفصل القدم، بالإضافة إلى وجود تورم في إصبع قدمه، دون الكشف عن مدة غيابه.

وطمأن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود، جماهير الأزرق بشأن موقف الدوسري من المشاركة أمام النصر، وقال: “حسب مصادري.. سالم سيكون جاهزًا تمامًا للمشاركة مع الزعيم، في الديربي”.