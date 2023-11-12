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مقارنة بين تويوتا لاندكروزر 2023 GXR1 وجي إكس آر 5

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
مقارنة بين تويوتا لاندكروزر 2023 GXR1 وجي إكس آر 5
المواطن - فريق التحرير

توجد عدة فئات من سيارة فئات تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية لكل منها مميزات خاصة بحسب الفئة التي تنتمي إليها وبالطبع هذه الاختلافات تظهر جلية في السعر.

تويوتا لاندكروزر GXR1

تأتي تويوتا لاندكروزر GXR1 بمحرك 6 سلندر توين تيربو بسعة 3.5 لتر وبقوة 409 أحصنة، فيما يصل عزم الدوران 650 نيوتن / متر والسيارة تأتي مع ناقل حركة أتوماتيكي بـ10 سرعات نظام دفع رباعي دبل خفيف وثقيل ودفلك وسطي وخلفي.

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ويصل معدل استهلاك الوقود 10.1 كيلو متر مع كل لتر من بنزين 95 وبها خزان وقود سعة 110 لتر فضلًا عن وسائد أمامية وحساسات خلفية وخاصية الدخول الذكي للأبواب الأمامية والتشغيل الذكي مع شاشة 9 بوصة بـ 6 سماعات بنظام آبل كار بلاي ويتراوح سعرها في السعودية في حدود 284000 ﷼.

مواصفات تويوتا لاندكروزر GXR5

أما الفئة الأعلى في تويوتا لاندكروزر فتأتي بالعديد من المواصفات الإضافية من بينها فتحة سقف وكاميرات محيطية وغسيل أنوار فيما تميل المرايات الخارجية إلى الأسفل تلقائيًا عند الرجوع للخلف مع عوارض سقف باللون الأسود وتحكم كهربائي بمقعد السائق وشاشة 12 بوصة بـ 6 سماعات.

كما يتوفر بالسيارة نظام الزحف ونظام المساعدة على الانعطاف ونظام المساعدة على صعود ونزول المرتفعات ونظام حماية ضد السرقة، مع مقاعد كهربائية للسائق والراكب الأمامي وتهوية المقاعد الأمامية وشاشات خلفية بسماعتين، إضافة إلى رادار تكيفي لضبط السرعة وتحديد المسار ونظام الحماية من التصادم والتحكم التلقائي بالنور العالي.

ويبلغ سعر تويوتا لاندكروزر GXR5 في السعودية حوالي 332000 ﷼.

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