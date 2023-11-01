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حظر حسابات سعودية والتحيز ضد المواطنين

مقاطعة تيك توك مطلب سعودي يتجدد : كلش إلا شعب طويق

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
مقاطعة تيك توك مطلب سعودي يتجدد : كلش إلا شعب طويق
المواطن - فريق التحرير

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جدد العديد من المواطنين السعوديين دعوتهم إلى مقاطعة تيك توك بسبب تحيز البرنامج ضد السعوديين وإزالة بعض المنشورات التي تتضمن علم السعودية وإغلاق بعض حسابات السعوديين بحسب قولهم.

مقاطعة تيك توك

ونشط المغردون عبر منصة إكس لتحفيز المقاطعة حيث قال أحد المتابعين :” مقاطعة لبرنامج التيك التوك وبإذن الله ماراح أرجع له أبد كلش إلا شعب طويق ياتيك توك مب انت اللي تحجب كلامنا ودفاعنا وحبنا لوطننا”.

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أما الشاهين السعودي فقال :”تراهم في التيك التوك و تويتر و الفيسبوك يستذكرون القذافي و صدام و اليوم يستذكرون إيران ومليشياتها .. و كل هؤلاء متاجرون بالقضية”.

التقييم السلبي

فيما طالب أحد المتابعين بتقييم البرنامج بشكل سلبي عبر متاجر التطبيقات حيث قال: “التقييم السلبي للتطبيق في متاجر البرامج بيساهم في رد حقنا كسعوديين من ادارة التيك التوك اللي تتحيز ضدنا دائما”.

لسنا دعاة حرب

واستنكر إحسان سندي إغلاق التطبيق لبعض الحسابات السعودية رغم أنها تحظى بمتابعات كبيرة حيث قال: حسابات حظروها التيك التوك السبب ” ليش تدافع عن وطنك السعودية”حساب فيه 38 الف متابع و آخر قارب الـ10 الاف.. شعب طويق نحن كمنشئ محتوى منذ شهور نعاني. وتابع :” لا تنسوا مقولة سعود الفيصل رحمه الله ” لسنا دعاة حرب ولكن إن أقرعت طبولها نحن جاهزون لها “

تطبيق جاكو

من جهة أخرى دعا البعض إلى الانتقال إلى تطبيق جاكو لما فيه من مزايا حيث قال محمد الحربي: “تطبيق جاكو ماخلى لأحد عذر انه مايقاطع التيك التوك لأنه بديل ممتاز لتطيق التيك توك اللي دايمآ سياساته سيئة تجاه الحسابات السعودية عالخصوص”.

مقاطعة تيك توك

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