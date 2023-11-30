مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول لرتبة جندي أول وجندي

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي على رتبة (جندي أول – جندي) (رجال)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

الرتب العسكرية:

جندي أول

جندي

طريقة الاستعلام:

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في مكافحة المخدرات على رتبة جندي أول وجندي من خلال الرابط التالي (يرجى معاودة الاستعلام مرة أخرى): اضغط هنا.