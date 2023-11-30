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مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول لرتبة جندي أول وجندي

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول لرتبة جندي أول وجندي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي على رتبة (جندي أول – جندي) (رجال)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

الرتب العسكرية:

  • جندي أول
  • جندي

طريقة الاستعلام:

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في مكافحة المخدرات على رتبة جندي أول وجندي من خلال الرابط التالي (يرجى معاودة الاستعلام مرة أخرى): اضغط هنا.

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