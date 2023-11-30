العشب والكلأ على مد البصر في القوز بعد الحالة المطرية لعبة موبايل تتفوق على بابجي بإيرادات قيمتها 1.8 مليار دولار مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول لرتبة جندي أول وجندي ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على إكس إيداع معاش الضمان الاجتماعي شاملاً دعم الحقيبة المدرسية 3 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 32 مليون مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز 11 14 سيارة إسعاف مقدمة من السعودية تتجه إلى قطاع غزة تحديد موعد بدء إدراج وتداول “الرياض للحديد” في سوق نمو برنامج ريف يحدد القطاعات المشمولة بالدعم في الرياض
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي على رتبة (جندي أول – جندي) (رجال)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.
يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في مكافحة المخدرات على رتبة جندي أول وجندي من خلال الرابط التالي (يرجى معاودة الاستعلام مرة أخرى): اضغط هنا.