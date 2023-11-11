رئيس مصر: ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم تاليسكا يقود التشكيل المثالي للجولة الرابعة في آسيا ملك الأردن: قطاع غزة يواجه أزمة كارثية ونطالب بفتح ممرات إنسانية رئيس فلسطين: قلبي يعتصر ألمًا وحزنًا وغضبًا على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها بيريز: كريم بنزيما لاعب فريد وبيلينغهام سيصبح أسطورة ميسي يعد جماهير إنتر ميامي بمزيد من الإنجازات أمين الجامعة العربية: لن نسمح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13 بدوري روشن ولي العهد: حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة السبيل الوحيد لتحقيق السلام ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة
أكد ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، أن قطاع غزة يواجه أزمة كارثية ونطالب بفتح ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين.
وقال ملك الأردن، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض: “نجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها وبسبب الحرب البشعة عليهم”.
وأضاف “هذا الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لم يبدأ قبل شهر بل هو امتداد لأكثر من 7 عقود”.
فيديو | كلمة الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين في القمة العربية الإسلامية#قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/QWveC4wYtL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023
وتابع ملك الأردن: “إن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم، ونطالب بحراك دولي لحل القضية الفلسطينية”.