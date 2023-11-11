ملك الأردن: قطاع غزة يواجه أزمة كارثية ونطالب بفتح ممرات إنسانية

أكد ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، أن قطاع غزة يواجه أزمة كارثية ونطالب بفتح ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين.

وقال ملك الأردن، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض: “نجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها وبسبب الحرب البشعة عليهم”.

ظلم يمتد لأكثر من 7 عقود

وأضاف “هذا الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لم يبدأ قبل شهر بل هو امتداد لأكثر من 7 عقود”.

فيديو | كلمة الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين في القمة العربية الإسلامية#قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/QWveC4wYtL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023

وتابع ملك الأردن: “إن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم، ونطالب بحراك دولي لحل القضية الفلسطينية”.