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استطاع جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم

مليون زائر لفعاليات موسم الرياض خلال أسبوع

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
مليون زائر لفعاليات موسم الرياض خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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كشف المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن بلوغ عدد زوار فعاليات موسم الرياض 2023 مليون زائر خلال أسبوع من انطلاقته.

فعاليات موسم الرياض

واستطاعت فعاليات موسم الرياض، التي تعود بنسختها الرابعة تحت شعار Big Time جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم لتجاربها الفريدة والمميزة، والتي بدأت بحفل الافتتاح والنزال العالمي “أشرس رجل على وجه الأرض”، الذي توج فيه تايسون فيوري بحزام موسم الرياض على حساب فرانسيس انجانو.
وخلال الأسبوع الأول من فعاليات الموسم، استمتع الزوار بعدد من العروض الباهرة والخيارات الترفيهية المليئة بالإثارة، مما أتاح لهم عيش تجربة أجواء عدة مناطق عالمية في مكان واحد.

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وتضم مناطق الموسم مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال: المسابقات والألعاب، والمطاعم، والمقاهي، إضافة إلى الحفلات، والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.

خيارات ترفيهية

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام، لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض، وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير، والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا.

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