منافس الاتحاد يراقب حمدالله

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يفكر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد، وذلك إما في يناير المقبل أو بعد نهاية الموسم الحالي.
وفي وقت سابق، طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد برحيل المهاجم المغربي عن صفوف الفريق في يناير المقبل، وذلك بعد تألق الفرنسي كريم بنزيما في مباراة أبها في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان النجم الفرنسي تألق في لقاء أبها وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا ليساهم في عودة الاتحاد لطريق الانتصارات مرة أخرى في بطولة دوري روشن.
اللاعب حمدالله قد يفكر في الانتقال لنادي الشباب، خاصة أن الليث يبحث عن مهاجم جيد بسبب تراجع مستوى البرازيلي كارلوس جونيور والسنغالي حبيب ديالو.
جماهير الاتحاد رأت أنه سيكون من الصعب لعب النجم المغربي وبنزيما معًا في نفس الوقت على أرضية الملعب حيث رأوا بأن تواجد النجم الفرنسي مع إيجور كورونادو والبرازيلي رومارينيو أفضل من لعب حمدالله معهم.