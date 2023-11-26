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معفاة من الزكاة.. 

منتج مصرفي جديد في السعودية.. وديعة بعائد مرتفع

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ مساءً
منتج مصرفي جديد في السعودية.. وديعة بعائد مرتفع
المواطن - فريق التحرير

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يوشك منتج مصرفي جديد على شكل وديعة “بالوكالة بالاستثمار” معفاة من الزكاة، وبعائد مرتفع، على تغيير محتمل لقواعد الودائع الاستثمارية في القطاع المالي السعودي.

ويعتبر نجاح المنتج مرهوناً بمعرفة أنواع الأصول غير الزكوية ذات العائد من 5 إلى 6%، مع العلم بأن الجهة التي طرحت المنتج تتكتم على سرية أنواع الأصول غير الزكوية، وفقاً لـ”العربية السعودية”.

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وعدم وجوب الزكاة يحصل من أول يوم من الاستثمار في الوديعة الادخارية، ويشمل المدد المتاحة للاستثمار من شهر إلى عامين.

يذكر أن منتج الوديعة “بالوكالة بالاستثمار” المعفاة من الزكاة، مفهوم جديد على صناعة المال الإسلامية، ويتم تطبيقه في أسواق أخرى، ومن شأن البداية البسيطة له في السعودية أن تتوسع لتشمل منتجات مالية أخرى.

ويشير عقد الوديعة الاستثمارية لإحدى المؤسسات المالية، إلى أنه لا يجب على المودع إخراج الزكاة على مبلغ الاستثمار، والسبب يرجع لكون الوعاء الاستثماري لأموال الوديعة تم بأصول غير زكوية.

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