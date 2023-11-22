منتخب ألمانيا يواصل نتائجه السلبية ويتعثر ضد النمسا وديًّا

واصل منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم نتائجه المخيبة في مبارياته الودية، وخسر مساء أمس أمام منتخب النمسا وديًّا بنتيجة 2- 0.

منتخب ألمانيا ضد النمسا

وسجل المنتخب النمساوي هدفيه عبر كل من مارسيل سابيتزر وكريستوف باومجرانتر في الدقيقتين الـ 30 والـ74.

وشهدت المباراة طرد اللاعب الألماني ليروى ساني في الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة.

وكانت المباراة بين المنتخبين أُقيمت على ملعب “إرنست هابيل” في مدينة فيينا النمساوية.

يذكر أن المنتخب الألماني كان خسر من منتخب تركيا وديًّا بنتيجة 3- 2، قبل مواجهة منتخب النمسا، حيث سجل للمنتخب التركي كل من “فريدي كادي أوجلو، كينان يلديز، يوسف ساري”، بينما سجل للمنتخب الألماني كل من “كاي هافرتز ونيكلاس فولكروج”.