منتخب ألمانيا يواصل نتائجه السلبية ويتعثر ضد النمسا وديًّا

منتخب ألمانيا يواصل نتائجه السلبية ويتعثر ضد النمسا وديًّا قبل عام .. المنتخب السعودي يحقق المعجزة ويهزم الأرجنتين بطلة العالم السديس: جرائم الصهاينة لا يقبلها عرف ولا دين خطوات رفع ملاحظة على جودة التنفيذ بشركة المياه التشكيل المتوقع لـ مباراة منتخب البرازيل ضد الأرجنتين علي البليهي: صعوبتان واجهتا الأخضر في مباراة الأردن مداهمة مباغتة للشرطة توقع مروج شبو في المدينة المنورة الحياة الفطرية تتابع ثاني مراحل معالجة تزايد أعداد قرود البابون قرار حاسم من مانشيني قبل انطلاق كأس أمم آسيا 2023 إطلاق أول أكاديمية لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في قطاع البيع بالتجزئة
واصل منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم نتائجه المخيبة في مبارياته الودية، وخسر مساء أمس أمام منتخب النمسا وديًّا بنتيجة 2- 0.
وسجل المنتخب النمساوي هدفيه عبر كل من مارسيل سابيتزر وكريستوف باومجرانتر في الدقيقتين الـ 30 والـ74.
وشهدت المباراة طرد اللاعب الألماني ليروى ساني في الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة.
وكانت المباراة بين المنتخبين أُقيمت على ملعب “إرنست هابيل” في مدينة فيينا النمساوية.
يذكر أن المنتخب الألماني كان خسر من منتخب تركيا وديًّا بنتيجة 3- 2، قبل مواجهة منتخب النمسا، حيث سجل للمنتخب التركي كل من “فريدي كادي أوجلو، كينان يلديز، يوسف ساري”، بينما سجل للمنتخب الألماني كل من “كاي هافرتز ونيكلاس فولكروج”.