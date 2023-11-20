منتخب إسبانيا يدعم جافي

حرص منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم على توجيه رسالة دعم للاعب جافي، نجم وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة الإسباني، بعد تعرضه أمس لإصابة قوية في مباراة جيورجيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

تعليق منتخب إسبانيا

ونشر حساب المنتخب الإسباني عبر منصة “إكس” رسالة دعم للاعب جافي بعنوان: “ستعود أفضل وأقوى، فأنت دائمًا تُظهر لنا قوتك، عائلة المنتخب الإسباني معك وتنتظرك حتى تعود”.

وكانت تقارير كشفت أن لاعب برشلونة مُصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

وكان نجم برشلونة قال بعد إصابته: “لماذا أنا ؟!، لماذا ؟!”، حيث كررها أكثر من مرة في غرفة خلع الملابس عقب نهاية لقاء إسبانيا وجورجيا.