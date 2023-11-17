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ضمن منافسات المجموعة الأولى

منتخب إسبانيا يعبر قبرص بثلاثية في تصفيات يورو 2024

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
منتخب إسبانيا يعبر قبرص بثلاثية في تصفيات يورو 2024
المواطن - فريق التحرير

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نجح منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره القبرصي بنتيجة 3/ 1، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

تقدم إسبانيا ضد قبرص

وبدأت مباراة منتخب إسبانيا ضد قبرص بشكل سريع، حيث سيطر الماتادور على اللعب منذ البداية، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق عن طريق لامين يامال.

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إسبانيا ضد قبرص
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

وواصل لاعبو إسبانيا الضغط، قبل أن ينجح ميكل أويازابال في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 22، وتمكن خوسيلو من تعزيز تقدم الماتادور بهدف ثالث عند الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتأخر منتخب قبرص بثلاثية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، هدأ اللعب وسط محاولات قليلة من اللاعبين، وتمكن كوستاس بلياس من تسجيل هدف أصحاب الأرض الوحيد عند الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بفوز منتخب إسبانيا ضد قبرص بنتيجة 3/ 1.

إسبانيا ضد قبرص
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

ترتيب المجموعة الأولى

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات “يورو 2024“، وبفارق نقطت عن إسكتلندا صاحبة المركز الثاني، بعدما تعثرت بالتعادل ضد جورجيا بنتيجة 2/ 2.

منتخب إسبانيا
لاعبو إسبانيا – المصدر @SEFutbol

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