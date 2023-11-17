منتخب إسبانيا يعبر قبرص بثلاثية في تصفيات يورو 2024

نجح منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره القبرصي بنتيجة 3/ 1، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

تقدم إسبانيا ضد قبرص

وبدأت مباراة منتخب إسبانيا ضد قبرص بشكل سريع، حيث سيطر الماتادور على اللعب منذ البداية، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق عن طريق لامين يامال.

وواصل لاعبو إسبانيا الضغط، قبل أن ينجح ميكل أويازابال في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 22، وتمكن خوسيلو من تعزيز تقدم الماتادور بهدف ثالث عند الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتأخر منتخب قبرص بثلاثية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، هدأ اللعب وسط محاولات قليلة من اللاعبين، وتمكن كوستاس بلياس من تسجيل هدف أصحاب الأرض الوحيد عند الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بفوز منتخب إسبانيا ضد قبرص بنتيجة 3/ 1.

ترتيب المجموعة الأولى

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات “يورو 2024“، وبفارق نقطت عن إسكتلندا صاحبة المركز الثاني، بعدما تعثرت بالتعادل ضد جورجيا بنتيجة 2/ 2.