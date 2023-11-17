منتخب إسبانيا يعبر قبرص بثلاثية في تصفيات يورو 2024 فيوري وأوسيك وجهًا لوجه على لقب الوزن الثقيل بلا منازع وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في المركز الوطني لإدارة النفايات مواعيد الصرف لمستفيدي التأمينات فوز الإمارات وتعادل الأردن وخسارة صادمة للكويت بالتصفيات 4 محطات شحن للسيارات الكهربائية في الخبر وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة بفروع NOMAC في 5 مدن مانشيني يستبعد الشهراني والعمري من معسكر الأخضر
نجح منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره القبرصي بنتيجة 3/ 1، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.
وبدأت مباراة منتخب إسبانيا ضد قبرص بشكل سريع، حيث سيطر الماتادور على اللعب منذ البداية، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق عن طريق لامين يامال.
وواصل لاعبو إسبانيا الضغط، قبل أن ينجح ميكل أويازابال في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 22، وتمكن خوسيلو من تعزيز تقدم الماتادور بهدف ثالث عند الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتأخر منتخب قبرص بثلاثية.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، هدأ اللعب وسط محاولات قليلة من اللاعبين، وتمكن كوستاس بلياس من تسجيل هدف أصحاب الأرض الوحيد عند الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بفوز منتخب إسبانيا ضد قبرص بنتيجة 3/ 1.
ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات “يورو 2024“، وبفارق نقطت عن إسكتلندا صاحبة المركز الثاني، بعدما تعثرت بالتعادل ضد جورجيا بنتيجة 2/ 2.