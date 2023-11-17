منتخب البرازيل يُعاني في غياب نيمار

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يُعاني منتخب البرازيل الأول لكرة القدم من تراجع الأداء والنتائج في تصفيات كأس العالم 2026، منذ غياب النجم نيمار، بعد تعرضه للإصابة.
وكان نيمار قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي قبل نهاية الشوط الأول من مباراة منتخب البرازيل وأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وخضع مؤخرًا لعملية جراحية.
وفي المباراة التي شهدت إصابة نيمار شهر أكتوبر الماضي، تعرضت البرازيل للهزيمة الأولى في التصفيات المونديالية الحالية، وخسرت خارج أرضها أمام منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم بهدفين دون رد.
ولم ينجح منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في استعادة توازنه، وتعرض لهزيمة مفاجئة ضد كولومبيا بهدفين مقابل هدف، حيث إن هذه المرة الأولى التي يفوز فيها “لوس كافيتيروس” على السيليساو في تاريخ تصفيات المونديال.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تخسر فيها البرازيل مباراتين متتاليتين في تاريخ تصفيات كأس العالم، وبلغت عدد الأهداف التي استقبلتها حتى الآن، أكبر من العدد التي استقبلتها في التصفيات المونديالية السابقة بالكامل.