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ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال

منتخب البرازيل يُعاني في غياب نيمار

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
منتخب البرازيل يُعاني في غياب نيمار
المواطن - فريق التحرير

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يُعاني منتخب البرازيل الأول لكرة القدم من تراجع الأداء والنتائج في تصفيات كأس العالم 2026، منذ غياب النجم نيمار، بعد تعرضه للإصابة.

إصابة نيمار

وكان نيمار قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي قبل نهاية الشوط الأول من مباراة منتخب البرازيل وأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وخضع مؤخرًا لعملية جراحية.

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نيمار - الهلال
نيمار – المصدر abc

معاناة منتخب البرازيل

وفي المباراة التي شهدت إصابة نيمار شهر أكتوبر الماضي، تعرضت البرازيل للهزيمة الأولى في التصفيات المونديالية الحالية، وخسرت خارج أرضها أمام منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم بهدفين دون رد.

نيمار
نيمار – المصدر apnews

 

ولم ينجح منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في استعادة توازنه، وتعرض لهزيمة مفاجئة ضد كولومبيا بهدفين مقابل هدف، حيث إن هذه المرة الأولى التي يفوز فيها “لوس كافيتيروس” على السيليساو في تاريخ تصفيات المونديال.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تخسر فيها البرازيل مباراتين متتاليتين في تاريخ تصفيات كأس العالم، وبلغت عدد الأهداف التي استقبلتها حتى الآن، أكبر من العدد التي استقبلتها في التصفيات المونديالية السابقة بالكامل.

كولومبيا ضد البرازيل
جانب من المباراة – المصدر @FCFSeleccionCol

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