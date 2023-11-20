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حقق الفوز في 10 جولات في تصفيات يورو 2024

منتخب البرتغال يحقق العلامة الكاملة ويهزم آيسلندا بثنائية

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
منتخب البرتغال يحقق العلامة الكاملة ويهزم آيسلندا بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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حقق منتخب البرتغال الأول لكرة القدم العلامة الكاملة في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، بالفوز في الجولة العاشرة على منتخب آيسلندا بثنائية دون رد.

وكان نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فيرنانديز أحرز الهدف الأول للفريق البرتغالي في الدقيقة الـ 38 من تصويبة قوية، ثم في الشوط الثاني، سجل اللاعب ريكاردو هورتا الهدف الثاني لمنتخب “برازيل أوروبا” في الدقيقة الـ 67.

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10 انتصارات متتالية لـ منتخب البرتغال

وبعد الفوز، حقق الفريق البرتغالي الفوز في 10 جولات متتالية في تصفيات اليورو ليصبح رصيده 30 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة ومتأهلًا من قبل لنهائيات يورو 2024 في ألمانيا، بينما تجمد رصيد منتخب آيسلندا عند 10 نقاط في المركز الرابع.

منتخب البرتغال - 2

وكان المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز اختار تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة آيسلندا مكونًا من: “ديوجو كوستا، جواو ماريو، روبن دياز، جونتشالو إيناسيو، جواو كانسيلو، جواو بالينيا، أوتافيو، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو”.

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