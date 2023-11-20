منتخب البرتغال يحقق العلامة الكاملة ويهزم آيسلندا بثنائية

اللذيذ: بنزيما لم يطلب من برنامج الاستقطاب إقالة نونو سانتو ! من المتكفل بصفقات ياسين بونو لـ الهلال ونجمي النصر ؟ .. سعد اللذيذ يُجيب آلية الإبلاغ بحالة الطلب في برنامج ريف سعد اللذيذ: النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في صفقة كريستيانو رونالدو نائب رئيس رابطة دوري روشن: الهدر المالي للأندية السعودية وصل إلى 400 مليون ريال سنويًّا لحظة أحرج فيها بايدن البيت الأبيض بشأن الصفقة بين حماس وإسرائيل اللذيذ: ضم النادي لأي لاعب دون أخذ رأي برنامج الاستقطاب أمر مرفوض لا سفر عبر جسر الملك فهد إلا بأصل الهوية أو جواز السفر سعد اللذيذ: لا يوجد شيء اسمه لجنة استقطابات ولم يُفرض علينا أي لاعب لضمه الجاسر يزور ميناء دوراليه في جيبوتي
حقق منتخب البرتغال الأول لكرة القدم العلامة الكاملة في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، بالفوز في الجولة العاشرة على منتخب آيسلندا بثنائية دون رد.
وكان نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فيرنانديز أحرز الهدف الأول للفريق البرتغالي في الدقيقة الـ 38 من تصويبة قوية، ثم في الشوط الثاني، سجل اللاعب ريكاردو هورتا الهدف الثاني لمنتخب “برازيل أوروبا” في الدقيقة الـ 67.
وبعد الفوز، حقق الفريق البرتغالي الفوز في 10 جولات متتالية في تصفيات اليورو ليصبح رصيده 30 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة ومتأهلًا من قبل لنهائيات يورو 2024 في ألمانيا، بينما تجمد رصيد منتخب آيسلندا عند 10 نقاط في المركز الرابع.
وكان المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز اختار تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة آيسلندا مكونًا من: “ديوجو كوستا، جواو ماريو، روبن دياز، جونتشالو إيناسيو، جواو كانسيلو، جواو بالينيا، أوتافيو، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو”.