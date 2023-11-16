منتخب السعودية يفتتح تصفيات المونديال برباعية ضد باكستان

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب السعودية ضد باكستان، في منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بفوز الأخضر برباعية دون رد.

صالح الشهري يسجل

وبدأت مباراة منتخب السعودية ضد باكستان التي أُقيمت على ملعب نادي الفتح في الأحساء بشكل سريع، وضغط الأخضر بقوة، قبل أن ينجح النجم صالح الشهري في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق.

ونجح صالح الشهري في هز الشباك بتسديدة صاروخية، وواصل الأخضر سيطرته، قبل أن يظهر منتخب باكستان الأول لكرة القدم برأسية قوية عند الدقيقة 16، ولكنها مرت أعلى عارضة الحارس محمد العويس.

وواصل الأخضر الضغط بقوة، أملًا في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ، إلا أن الدفاع وحارس المرمى تصدوا للهجمات، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب السعودية ضد باكستان بهدف دون رد.

فوز منتخب السعودية ضد باكستان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل صالح الشهري على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل المنطقة، وسددها بنجاح، ليُعزز تقدم الأخضر بهدف ثان عند الدقيقة 47، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وتألق محمد العويس وتصدى لفرصة عند الدقيقة 83، قبل أن يحرز عبدالرحمن غريب الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، وواصل لاعبو الأخضر الضغط لإحراز مزيد من الأهداف في الدقائق المتبقية.

وأحرز عبدالله رديف الهدف الرابع للأخضر، عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بتحقيق منتخب السعودية الأول لكرة القدم لفوز هام ضد باكستان في بداية مشواره بالتصفيات بنتيجة 4/ 0.