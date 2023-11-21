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ضمن منافسات التصفيات الآسيوية

منتخب طاجيكستان يكتسح باكستان بسداسية

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
منتخب طاجيكستان يكتسح باكستان بسداسية
المواطن - فريق التحرير

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نجح منتخب طاجيكستان الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على مضيفه الباكستاني، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بنتيجة 6\1.

فوز منتخب طاجيكستان ضد باكستان

وبدأت المباراة بشكل سريع، وتمكن منتخب طاجيكستان الأول لكرة القدم من هز الشباك مبكرًا، وسجل ثنائية عن طريق أمادوني كامولوف وروستام سويروف عند الدقيقتين 9 و13، وقلص راهيس نابي الفارق عند الدقيقة 21.

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طاجيكستان ضد باكستان
جانب من المباراة – المصدر @fft_official

وواصل منتخب طاجيكستان الأول لكرة القدم سيطرته على اللعب، وسجل ثنائية عند الدقيقتين 26 و45، عن طريق بارفيزون عمربييف واليشر دزهاليلوف، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بنتيجة 4\1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل أمادوني كامولوف وشاهروم سامييف هدفين، وأهدروا العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بفوز طاجيكستان ضد باكستان بسداسية في التصفيات الآسيوية.

منتخب طاجيكستان
نتيجة المباراة – المصدر @fft_official

ترتيب المجموعة في التصفيات الآسيوية

وتصدرت طاجيكستان مؤقتًا ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ثم الأردن برصيد نقطة، وظلت باكستان بدون رصيد.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @aawsat_spt

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