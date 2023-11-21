وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى فروع NOMAC منتخب طاجيكستان يكتسح باكستان بسداسية ريال مدريد يختار بديل أنشيلوتي من البريميرليج SSC تنقل مباراة السعودية والأردن ولي العهد: نطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مانشيني يسعى لاستغلال معاناة دفاع الأردن في قبضة حرس الحدود.. 4 مخالفين حاولوا تهريب 80 كجم قات مخدر الجماهير تنتظر مشاركة أحمد حجازي وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
نجح منتخب طاجيكستان الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على مضيفه الباكستاني، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بنتيجة 6\1.
وبدأت المباراة بشكل سريع، وتمكن منتخب طاجيكستان الأول لكرة القدم من هز الشباك مبكرًا، وسجل ثنائية عن طريق أمادوني كامولوف وروستام سويروف عند الدقيقتين 9 و13، وقلص راهيس نابي الفارق عند الدقيقة 21.
وواصل منتخب طاجيكستان الأول لكرة القدم سيطرته على اللعب، وسجل ثنائية عند الدقيقتين 26 و45، عن طريق بارفيزون عمربييف واليشر دزهاليلوف، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بنتيجة 4\1.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل أمادوني كامولوف وشاهروم سامييف هدفين، وأهدروا العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بفوز طاجيكستان ضد باكستان بسداسية في التصفيات الآسيوية.
وتصدرت طاجيكستان مؤقتًا ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ثم الأردن برصيد نقطة، وظلت باكستان بدون رصيد.