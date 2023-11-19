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في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر يعبر سيراليون بثنائية

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
منتخب مصر يعبر سيراليون بثنائية
المواطن - محمد سمعه

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حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه منتخب سيراليون بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

منتخب مصر ضد سيراليون

وكان الفريق المصري نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة الـ18 بعد تمريرة رائعة من اللاعب مصطفى محمد.

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وفي الشوط الثاني، نجح تريزيجيه في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة الـ58.

وشهدت المباراة، طرد لاعبين من منتخب سيراليون وهما تييس فورناه في عبدول كابيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمباراة سيراليون اليوم، كالتالي؛ محمد الشناوي، محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، محمد هاني، محمد النني، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد ومحمد صلاح.

منتخب مصر ضد سيراليون

وبعد الفوز، أصبح رصيد المنتخب المصري 6 نقاط متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين، بينما تجمد رصيد منتخب سيراليون عند نقطة في المركز الخامس.

وسيواجه الفريق المصري، منتخب بوركينا فاسو في يونيو المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2026.

 

 

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