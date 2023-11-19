منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة

أعلن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، عن تشكيل منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة سيراليون التي ستنطلق بعد قليل.

مباراة سيراليون ضد مصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة سيراليون ضد مصر في ليبيريا، عند الساعة السابعة مساء بتوقيع السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب مصر الأول لكرة القدم صدارة ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة لنهائيات المونديال برصيد 3 نقاط، فيما تقع سيراليون في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

تشكيل منتخب مصر

ويدفع فيتوريا بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة سيراليون ضد مصر بقيادة النجم محمد صلاح، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسجيل هدف يُسهل مهمته في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتعزيز تواجده في صدارة ترتيب المجموعة.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمباراة سيراليون اليوم، كالتالي؛ محمد الشناوي، محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، محمد هاني، محمد النني، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد ومحمد صلاح.