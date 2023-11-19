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ضمن منافسات الجولة الثانية

منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، عن تشكيل منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة سيراليون التي ستنطلق بعد قليل.

مباراة سيراليون ضد مصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة سيراليون ضد مصر في ليبيريا، عند الساعة السابعة مساء بتوقيع السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب مصر الأول لكرة القدم صدارة ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة لنهائيات المونديال برصيد 3 نقاط، فيما تقع سيراليون في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

منتخب مصر
لاعبو المنتخب – المصدر @EFA

تشكيل منتخب مصر

ويدفع فيتوريا بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة سيراليون ضد مصر بقيادة النجم محمد صلاح، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسجيل هدف يُسهل مهمته في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتعزيز تواجده في صدارة ترتيب المجموعة.

منتخب مصر
لاعبو مصر

وجاء تشكيل منتخب مصر لمباراة سيراليون اليوم، كالتالي؛ محمد الشناوي، محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، محمد هاني، محمد النني، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد ومحمد صلاح.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @caf_online_AR

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