مندوسا سابع إقالة في دوري روشن

أعلن نادي الأخدود عن رحيل المدير الفني البرتغالي جورجي مندوسا عن الفريق الأول لكرة القدم، ليكون سابع المدربين المُقالين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

إقالة جورجي مندوسا

وقررت إدارة نادي الأخدود بالأمس، إقالة جورجي مندوسا من منصبه في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وأعلنت عن التعاقد رسميًا مع المدير الفني السلوفاكي مارتن سيفيلا لتولى المهمة.

وجاءت إقالة مندوسا، بعد تراجع نتائج الفريق في دوري روشن السعودي، حيث فشل في تحقيق أي نتيجة إيجابية آخر 4 جولات، وخسر ضد الهلال 3\0، الفيحاء 2\1، ضمك 2\0، وأبها 3\2.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، من الفوز مرتين والتعادل مرة، والخسارة 9 مرات، وسجل 8 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

الإقالات بدوري روشن

وأصبح مندوسا صاحب الـ50 عامًا، سابع مدير فني تتم إقالته في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، بعد كل من؛ الهولندي مارسيل كايزر مدرب الشباب، والبلجيكي يانيك فيريرا مدرب الرياض.

كما شهد الموسم الحالي إقالة كل من؛ الكرواتي كريشمير مدرب الطائي، البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب أبها، البرتغالي فيليب جوفيا مدرب الحزم، ومواطنه نونو سانتو، الذي أُقيل مؤخرًا من تدريب الاتحاد.