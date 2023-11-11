Icon

كريم بنزيما يُكرر رقم كورونادو Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق Icon مندوسا سابع إقالة في دوري روشن Icon ساعات تفصل لوبيتيغي عن قيادة الاتحاد Icon الرئيس الإيراني يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية Icon مساعٍ دبلوماسية وإنسانية.. جهود سعودية على كافة الأصعدة لدعم الفلسطينيين Icon أرقام مميزة لـ كورونادو ضد أبها Icon مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة Icon تعليم جازان يستقبل 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الأول Icon قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال منافسات الموسم الحالي

مندوسا سابع إقالة في دوري روشن

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
مندوسا سابع إقالة في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الأخدود عن رحيل المدير الفني البرتغالي جورجي مندوسا عن الفريق الأول لكرة القدم، ليكون سابع المدربين المُقالين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

إقالة جورجي مندوسا

وقررت إدارة نادي الأخدود بالأمس، إقالة جورجي مندوسا من منصبه في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وأعلنت عن التعاقد رسميًا مع المدير الفني السلوفاكي مارتن سيفيلا لتولى المهمة.

قد يهمّك أيضاً
برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو

برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو

ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد التعاون

ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد التعاون

جورجي مندوسا
الأخدود يودع المدرب – المصدر @ALAKHDOUD

وجاءت إقالة مندوسا، بعد تراجع نتائج الفريق في دوري روشن السعودي، حيث فشل في تحقيق أي نتيجة إيجابية آخر 4 جولات، وخسر ضد الهلال 3\0، الفيحاء 2\1، ضمك 2\0، وأبها 3\2.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، من الفوز مرتين والتعادل مرة، والخسارة 9 مرات، وسجل 8 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

الأخدود - دوري روشن
لاعبو الأخدود – المصدر @ALAKHDOUD

الإقالات بدوري روشن

وأصبح مندوسا صاحب الـ50 عامًا، سابع مدير فني تتم إقالته في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، بعد كل من؛ الهولندي مارسيل كايزر مدرب الشباب، والبلجيكي يانيك فيريرا مدرب الرياض.

كما شهد الموسم الحالي إقالة كل من؛ الكرواتي كريشمير مدرب الطائي، البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب أبها، البرتغالي فيليب جوفيا مدرب الحزم، ومواطنه نونو سانتو، الذي أُقيل مؤخرًا من تدريب الاتحاد.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اليوم .. صرف راتب أكتوبر ويك إند سعيد
السعودية اليوم

اليوم .. صرف راتب أكتوبر ويك إند...

السعودية اليوم
2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في مشروع الوادي بأبها
السعودية اليوم

2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في...

السعودية اليوم
تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي عدوى قاتلة
العالم

تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي...

العالم
تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان

الرياضة
أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في...

أخبار رئيسية
الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم
الرياضة

الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية
السوق

تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن...

السوق