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مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي

منصات النفط الأمريكية تنخفض لأدنى مستوى منذ يناير 2022

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
منصات النفط الأمريكية تنخفض لأدنى مستوى منذ يناير 2022
المواطن - فريق التحرير

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قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، الجمعة: إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى منذ يناير 2022.

مؤشر على الإنتاج

وانخفض إجمالي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار اثنين إلى 616 في الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022.

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وقالت بيكر هيوز: إن هذا يجعل إجمالي عدد منصات الحفر منخفضًا بمقدار 163، أو 21 بالمائة، بالمقارنة مع العام الماضي.

وانخفض عدد الحفارات النشطة منذ ديسمبر بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وبسبب قيام العديد من الشركات بإعادة الأرباح إلى المستثمرين وسداد الديون بدلًا من الإنفاق لتعزيز الإنتاج. ومع ذلك، لا يزال من المقرر أن يصل إنتاج النفط والغاز الأمريكي إلى مستويات قياسية هذا العام مع نمو الطلب وقيام الصناعة بتعزيز كفاءتها لتعويض تأثير انخفاض الأسعار.

تراجع عدد منصات التنقيب

وتراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من نوفمبر، بمقدار منصتين إلى 494 منصة خلال الأسبوع الجاري، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2022.

بينما استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة دون تغيير عند 118 منصة.

ومحت العقود الآجلة للنفط الأمريكي كل مكاسبها حتى الآن هذا العام بعد أن ارتفعت حوالي 7 بالمائة في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للغاز الأمريكي بنحو 38 بالمائة حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها حوالي 20 بالمائة العام الماضي.

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