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دشنت حقبة تكنولوجية جديدة لإدارة المرافق

منصة آمر التابعة لأرامكو تحظى بإشادة عالمية واسعة وجوائز دولية

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
منصة آمر التابعة لأرامكو تحظى بإشادة عالمية واسعة وجوائز دولية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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حصلت منصة المدينة الذكية التابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، “آمر”، على جائزة البنية التحتية والبناء المرموقة في حفل توزيع جوائز المدينة الذكية العالمية في برشلونة، إسبانيا.

منصة آمر حقبة تكنولوجية جديدة

وحازت المنصة، التي تم تنفيذها في المقر الرئيسي لشركة أرامكو في الظهران، على شهرة دولية لتكاملها المبتكر بين تقنيات الإنترنت (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI).

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ودشنت منصة “آمر” حقبة جديدة في إدارة المرافق السكنية والتجارية في المقر الرئيسي لشركة أرامكو. ومن خلال تحسين عمليات البناء وتخطيط المساحات وإدارة الأصول من خلال البيانات المركزية، يستطيع عامر توقع المشكلات واكتشافها وحلها بكفاءة. تتميز المنصة بواجهة خدمة عامة موحدة، مما يسهل الصيانة الاستباقية المستندة إلى البيانات وتشغيل جميع خدمات المدينة.

أهمية منصة آمر

منصة آمر ليست مجرد أعجوبة تكنولوجية؛ فهي توفر فوائد كبيرة تتعلق بالكفاءة والاستدامة. وتشمل الإنجازات البارزة توفيرًا سنويًّا قدره 1.7 مليار جالون من المياه و20.5 جيجا وات/ ساعة من الطاقة. وقد أدت المنصة إلى زيادة بنسبة 31% في تحسين العمليات، وزيادة بنسبة تزيد على 30% في الكفاءة الإجمالية.

وتسلم فريق خدمة المجتمع في أرامكو الجائزة بكل فخر، مؤكدًا التزام الشركة بتطوير المدن الذكية. وأكد طلال المري، نائب رئيس أول خدمات المجتمع، أهمية تلبية الاحتياجات المتطورة للمجتمعات الحضرية وتعزيز نوعية حياة الناس.

إشادة عالمية بمنصة أرامكو

وقال طلال المري، النائب الأول لرئيس أرامكو السعودية لخدمات المجتمع: “يسعدنا أن يتم الاعتراف بنا على الساحة العالمية لعملنا في تطوير المدن الذكية، وهو أمر ضروري لتلبية الاحتياجات والتوقعات المتغيرة للمجتمعات الحضرية. هدفنا هو توفير ليس فقط الخدمات الأساسية مثل النقل والمرافق العامة ولكن أيضًا مجموعة من وسائل الراحة والخدمات التي تعزز نوعية حياة الناس. ومع تطور فهمنا للمدن، يجب أن تتطور بنيتها التحتية أيضًا لتعكس أسلوب حياة مترابط بشكل متزايد ومدفوع بالتكنولوجيا وأكثر استدامة.

تمثل منصة “آمر” التابعة لأرامكو مبادرة رائدة في مجال تطوير المدن الذكية. لقد أحدثت تحولاً في إدارة المرافق والخدمات داخل المقر الرئيسي للشركة في الظهران. في جوهرها، تعمل شركة “آمر” على تحسين عمليات البناء وتخطيط المساحات وإدارة الأصول من خلال تسخير قوة تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. وتعتمد المنصة على بيانات مركزية للتنبؤ بالمشكلات واكتشافها وحلها، مما يجعلها أداة لا غنى عنها للإدارة الحضرية الحديثة.

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